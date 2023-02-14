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«أدنيك» ووزارة الدفاع تطلقان منصة «آيدكس نكست جين»

«أدنيك» ووزارة الدفاع تطلقان منصة «آيدكس نكست جين»
14 فبراير 2023 04:32

أبوظبي (وام)

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أعلنت مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع عن إطلاق منصة «آيدكس نكست جين»، ولأول مرة ضمن النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» واللذين يعقدان تحت رعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتنظم مجموعة أدنيك معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ويوفران منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمي لاستعراض أحدث تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.  

أدنيك
وزارة الدفاع
آيدكس
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