حمدان بن محمد يستقبل الرئيس المصري

دبي (الاتحاد)

وصل إلى دبي، أمس، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، حيث كان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.