حمدان بن محمد يلتقي رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات، وحشد من قادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد عن تقديره للدور الرائد الذي تضطلع به شركة ميتا كإحدى أهم الشركات التقنية في العالم، مؤكداً تطلع دبي ودولة الإمارات إلى تعزيز شراكتها مع صُناع التكنولوجيا حول العالم في ضوء الرؤية الطموحة التي حددتها القيادة الرشيدة للمستقبل، والحرص على المشاركة بدور مؤثر في تشكيل ملامحه، عبر شراكات بناءة تسهم في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً.

ونوّه سموه بمواصلة دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب التقنية والصناعات المستقبلية، من خلال تعزيز مقومات البيئة الداعمة، وتوفير البنى التحتية التي تمكن شركاءها من النمو والنجاح، انطلاقاً من الشراكات القوية التي أسستها مع كبريات شركات التكنولوجيا في العالم والتي أثمرت مجتمعاً تقنياً متنامياً يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، خلال اللقاء، مواصلة دبي مساعيها لتعزيز مساهمة التحول الرقمي في اقتصاد الإمارة كأحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة، مع استهداف توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً.

تقدير

عبر رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا عن عميق تقديره للنموذج التنموي المتميز الذي تنتهجه دولة الإمارات، والاهتمام الكبير الذي توليه دبي للتحول الرقمي في قلب مسيرة التطوير بهدف الارتقاء بحياة المجتمع، وتقديم الحلول التي تعين على تحسين فرصهم في المستقبل، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

حضر اللقاء معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.