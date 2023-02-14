سيف بن زايد: الإمارات تبنت التميز والجودة أسلوب حياة في القطاعات الحكومية

دبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التميز الحكومي محرك رئيسي في تسريع عجلة التنمية للحكومات الواعدة في ظل ارتفاع سقف توقعات ومتطلبات مجتمعاتها لتحسين جودة الحياة.

وقال سموه، خلال كلمة مسجلة افتتح بها منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023: يعتبر التميز في القطاع الحكومي أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها الحكومات للارتقاء بمستوى أدائها من أجل الوصول لمستويات الريادة العالمية.

وتابع سموه: على الحكومات ومؤسساتها انتهاج مفاهيم التميز والجودة كأساس تستند إليه في تقديم خدمات حكومية رائدة، وتعزيز استباقيتها من أجل التصدي للتحديات ومواكبة التوجهات العالمية المتغيرة والمتسارعة، وضمان تنافسيتها وتفردها في جميع المجالات ولضمان تحويل الرؤى إلى واقع مختلف واستثنائي.

وأضاف سموه: تبنت قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» التميز والجودة كأسلوب حياة في جميع القطاعات الحكومية، إيماناً منها بضرورة وجود قوة محركة لتطوير القطاع الحكومي لإحداث التغيير الجذري في أساليب ونهج الإدارة الحكومية من أجل الوصول إلى الريادة والمحافظة على التنافسية، وتعزيز مكانة الدولة لتكون الوجهة الأولى والأفضل في مختلف المجالات.

وتابع سموه: يعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات وابتكار الحلول وضمان التعلم المستمر وتحويل الرؤية إلى واقع والأفكار إلى مشاريع. ويستهدف منتدى تبادل الخبرات بناء شراكات عالمية، وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات لنشر قصص النجاح، وتعميم الممارسات والخبرات المتميزة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية وصناعة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

ويركز المنتدى على تعزيز استمرارية تطبيق مفاهيم الجودة والتميز التحولي على المستوى الدولي، وتحفيز التفكير الابتكاري الذي يسهم في توليد حلول أفضل للتحديات الحكومية العالمية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يضمن تسريع عملية صنع القرار والتغيير التحولي في الحكومات.

وتناولت جلسات المنتدى جهود تسريع تبني الحلول الجديدة، وبناء القدرات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الحكومات، وسبل الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، ودور القيادة في تعزيز نماذج العمل، ويستعرض المتحدثون خلاله أبرز التجارب وقصص النجاح الحكومية العالمية في مختلف المجالات.