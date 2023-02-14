محمد الكويتي: الإمارات تتميز بالشفافية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية، أهمية مشاركة البيانات والتهديدات التي قد تحدث في أي دولة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مثل هذا النوع من التهديدات يتم نشر هذه المعلومة على دول مجلس التعاون وبالمثل في الدول العربية، من خلال الجمعية العربية ولجانها القائمة على ذلك. وأشار، في تصريحات صحفية على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات بدبي أمس، إلى أن مشاركة دولة الإمارات وشراكاتها مع الدول قائمة على كثيرٍ من الشفافية، فيما يخص نقل المعرفة والمعلومات الخاصة بالتهديدات ومؤشرات التهديد. وذكر أن الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة لديها مركز الاستجابة الوطني لحوادث الحاسب الآلي، الذي يقوم بمشاركة البيانات بين الدول الأعضاء، لصد أي هجمات باستباقية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني. وقال: «القمة العالمية للحكومات ضمت حواراً مهماً وحيوياً، يتعلق بمرونة الحكومات واستقطابها للتقنيات الحديثة في جميع المجالات والقطاعات المكونة لهذه الحكومات، سواء على المستوى الوطني بدولة الإمارات أو على المستوى العالمي». وأضاف: «التحول الرقمي دائماً يحتوي على ثغرات قد تمس بالأمن الوطني، إن لم يتم اتباع المعايير والحوكمة في ذلك، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السيبراني، وهو جزء لا يتجزأ من أمن الدول». وأكد أهمية أن يكون الأمن السيبراني قائماً على إجراءات رئيسية ومستويات متقدمة؛ ولذلك من أهم الإجراءات التي نقوم بها، حوكمة السياسات والمعايير والإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات وبناء القدرات، والاستفادة من الكوادر الشابة، واستخدام التقنيات الحديثة والابتكار والإبداع، وإبرام الشراكات.