محمد القرقاوي: الحكومات معنية بتبني المهارات الاستشرافية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمنصة لمناقشة الفرص والتحديات، ولاستشراف حكومات المستقبل.

وحدد معاليه، خلال جلسة حملت عنوان: «10 سنوات من التحولات» افتتحت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، أمس في دبي، خمسة تحولات كبرى يشهدها العقد المقبل ستغير مستقبل العالم نتيجة التطور التكنولوجي.

وقال معاليه: «يشكل التغير المناخي التحول الأول، إذ من المتوقع أن يسبب أزمة لاجئين تصل لأكثر من مليار لاجئ مناخي بحلول عام 2050، وستكبد العالم نحو 23 تريليون دولار».

وأضاف: «ولأهمية ملف المناخ، أعلنت دولة الإمارات عام 2023 (عام الاستدامة).. كما ستقوم الدولة باستضافة مؤتمر (COP28) لتلعب دوراً أكبر في التصدّي لهذه القضية العالمية».

وأشار إلى أن التحول الثاني سيكون على مستوى الخريطة الاقتصادية الجديدة، حيث سيشهد العالم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي، إذ نحن نتجه نحو خريطة اقتصادية جديدة، ستكون لدينا تكتلات بثقل اقتصادي ونفوذ عالمي.

وأوضح أن العالم سيقسم إلى أنظمة مالية واقتصادية مختلفة، ستجبر الحكومات على خيارات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية حاسمة، فيما سيشكل النمو السكاني التحول الثالث، إذ ستتركّز المدن الكبرى الجديدة في الدول النامية في آسيا وأفريقيا وبنسبة 86% وهو تحدٍّ صعب لهذه الدول.. ومصدر قوة للحكومات إن أحسنت استغلال مواردها البشرية».

وقال: «التحول الرابع سيكون جذرياً في مفهوم الأمية والمهارات، فالأمي سيكون الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «في العقد القادم، عشرات الملايين من الوظائف ستكون شاغرة لغياب المهارات المناسبة لدى الأفراد، حيث لن تكون مسألة البطالة بالنسبة للحكومات، متمثلة في تحدي خلق الوظائف فقط، بل في توفير الكفاءات المناسبة والمهارات التقنية التي تؤهل الأفراد لوظائف المستقبل».

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، سيصل إلى مجالات جديدة لم يصل إليها من قبل، فمثلاً 90% من الأخبار وأعمدة الرأي سيتم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، وسيكون الذكاء الاصطناعي تجسيد للعقل الجمعي.

وحدد معاليه، التحول الخامس في الذكاء الاصطناعي والذي سيحدد موقع الحكومات ومستقبلها، إما حكومات استباقية تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي أو حكومات تعيش في العصر الحجري، مشيراً معاليه إلى أن المعدّل العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي يقل عن 50%.

وأكد القرقاوي، أن العالم يشهد إنتاجاً من البيانات والذي ارتفع بنسبة 5.000% مقارنة بالعقد السابق، والتي تلعب دوراً حيوياً في تشكيل السياسة والاقتصاد وكذلك في الخدمات التي تقدمها الحكومات، مشيراً إلى أنه دوماً ما يؤكد أن مَنْ يملك البيانات يملك المستقبل.

وقال: «منذ بداية رحلة القمة في عام 2013 وحتى اليوم، تغير واقعنا وتغيرت توقعاتنا وتغير فهمنا للمستقبل، شهدنا أحداثاً ربما لم يكن ليتوقعها العالم، غيرت المشهد العالمي في مختلف المجالات، وشهدنا تطورات متسارعة، بل أسرع مما كنا نتخيل، شهدنا معدلات تاريخية في ارتفاع درجات الحرارة وكوارث طبيعية كلّفت البشرية خسائر بقيمة 3 تريليونات دولار».

وتابع: «شهدنا تفشي جائحة كورونا التي كبّدت العالم ملايين الأرواح وخسائر اقتصادية تفوق الـ12 تريليون دولار، ومع الأسف نشهد اليوم حرباً روسية أوكرانية.. قد تكلف العالم خسائر تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار.. ومازال التخوف من حربٍ نووية في تزايد، كذلك نشهد اليوم أيضاً أعلى معدلات للتضخم منذ عقود وأعلى أسعار للغذاء لم نشهدها منذ من 60 عاماً».