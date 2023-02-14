عهود الرومي: المواهب أساس جاهزية حكومات المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات هي أكبر تجمع حكومي عالمي، يضم قادة الحكومات والمسؤولين من القطاع الخاص، وأفضل العقول العالمية من الخبراء والمختصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومات في المستقبل، وإعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.

جاء ذلك، خلال كلمة لمعالي عهود الرومي، في افتتاح «ملتقى الخبرات الخليجي» الذي انطلق ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023؛ بهدف تسليط الضوء على جاهزية الحكومات الخليجية للمستقبل.

وأشارت معاليها إلى أهمية المواهب لدعم جاهزية الحكومات المستقبلية، حيث قالت: «شهدت الموارد البشرية خلال العامين الماضيين تغيرات متسارعة، بفضل التطور التكنولوجي المستمر، وأن جائحة (كوفيد 19) فرضت واقعاً جديداً، مثل العمل عن بُعد وساعات الدوام المرن»، لافتة إلى أن هذه المتغيرات تتكامل مع التوجهات العالمية، ومن المتوقع أن تشكل معاً الجيل الجديد من الموارد البشرية للعقد المقبل.

وحددت معالي عهود الرومي خمسة توجهات رئيسية ستشكل مستقبل العمل في السنوات المقبلة، وهي، أولاً: مرونة أكبر في بيئات العمل، فعلى سبيل المثال وفرت 69% من المؤسسات الحكومية العالمية خيارات العمل المرن، وشهدت تحسناً في إنتاجيتها، وفي استقطاب مواهب جديدة في العمل.

وأضافت: «إن ثاني هذه التوجهات هو الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا غيّرت الطريقة التي تدار بها المؤسسات، والآلية التي يؤدي بها الموظفون أعمالهم، وأتاحت وسائل لإدارة الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل الحكومي، حيث أكدت دراسة عالمية أن 72 في المئة من المؤسسات إما تستخدم أو تخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، علماً بأن هذه التقنيات تتيح آفاقاً أوسع وأشمل لإنجاز المهام وزيادة الإنتاجية، وتحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي».