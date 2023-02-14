الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقّعت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مذكرة تفاهم مع معالي كوه جيان، رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في جمهورية كوريا؛ بهدف تعزيز جهود البلدين في تسريع ودعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال. جاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تنظم في دبي.

وأكدت معالي عهود الرومي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين التي تجسد رؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع جمهورية كوريا في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضافت معالي عهود الرومي: «تعتبر دولة الإمارات وجمهورية كوريا من الدول الرائدة عالمياً في استثمار التحول الرقمي والتكنولوجيا وتوظيفه في خدمة المجتمع والاقتصاد، باعتباره مفتاح التنمية، وأداة مهمة لتحسين الكفاءة وتعزيز تنافسية الحكومات».