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رئيسة وزراء صربيا: القمة فرصة جيدة لتناقل الخبرات والتجارب

رئيسة وزراء صربيا: القمة فرصة جيدة لتناقل الخبرات والتجارب
14 فبراير 2023 04:35

دبي (وام)

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 أكدت معالي آنا برنابيتش، رئيسة الوزراء في دولة صربيا، أن انعقاد القمة العالمية للحكومات فرصة جيدة لتناقل الخبرات والتجارب بين الدول، مشيدة بعقد القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة العديد من قادة ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي حكومات دول العالم، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في إدارتها الحكومية. ودعت معاليها قادة الدول وممثلي حكومات العالم المختلفة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم قائلة: «علينا الاستثمار في التعليم، وأن تستثمر في البشر حتى يؤمنوا بإبداعهم ومواهبهم، لدينا اليوم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعدنا في حل معظم المشكلات التي نواجهها». وأكدت أن الاستخدام الأمثل للتطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمكن أن يعزز ويساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، معربة عن تقديرها لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعوتها بصفة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.
وأوضحت معاليها، أن مشاركتها مع قادة الدول هو من أجل تبادل الحلول والأفكار وتجارب الدول بعضها البعض، والاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية، وتقديم المشورة في القضايا المختلفة، لافتة إلى التغيير الملحوظ الذي شهدته بلادها خلال السنوات الثماني الماضية، بسبب الاستثمار في الإنسان والإيمان بقدرات الشعب والاستثمار في التعليم من أجل القدرة على المنافسة.
 

صربيا
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
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