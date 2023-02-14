جاسم البديوي: دول الخليج العربية تستثمر في الإنسان

دبي (الاتحاد)

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في الإنسان، ووفرت له الممكنات التي تساعده على صقل وتنمية مهاراته وقدراته في مختلف المجالات ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، يبتكر، ويخترع ويزيد من مكونات مهاراته لنحصد جيلاً بعد جيل شباباً قادراً ومتمكناً ومبدعاً. وأكد خلال كلمته التي ألقاها خلال منتدى ملتقى الخبرات الخليجي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، أن مجلس التعاون، وبتوجيهات قادة دول المجلس، لم يغفلوا أي جانب يمكن أن يحقق المواطنة الخليجية وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المادة 20 من الاتفاقية الاقتصادية نصت على أن «تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وأن تتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية».

وأشار جاسم البديوي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي كانت بعنوان «حكومات المستقبل: المواهب أساس الجاهزية» إلى أن استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية قد وضعت رؤية ورسالة واضحة تسعى لتحقيق خدمة مدنية متكاملة.