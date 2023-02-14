القمة العالمية للحكومات: استقطاب وتمكين المواهب يعزز تنافسية دول المنطقة

دبي (الاتحاد)

أطلقت «بين آند كومباني» شركة الخدمات الاستشارية العالمية، بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «مستقبل العمل: إلقاء الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي»، استطلع دوافع وأولويات العاملين في 19 دولة، بهدف مناقشة كيفية مُضي الشركات والحكومات قدماً في التحديات التنافسية لاستقطاب المواهب وتمكينها.

ويتضمن التقرير خمسة محاور رئيسة تعيد تشكيل بيئة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد العالمي، وهي: كيفية تغيير دوافع الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالعمل، وتحديد الآراء المتباينة حول «العمل الجيد»، والطريقة التي تساعد بها الأتمتة في النهوض بالجانب الإنساني في العمل، والطريقة التي من خلالها يعمل التغيير التكنولوجي على طمس الحدود التنظيمية، والسبب الذي من أجله أصبحت الأجيال الشابة مُجهدة بشكل متزايد نتيجة متطلبات مكان العمل.

وسام ياسين، أحد شركاء «بين آند كومباني» في الشرق الأوسط وأحد مؤلفي التقرير، قال: «يهدف التقرير إلى زيادة نشر الوعي في ما يتعلق بالتطورات المستمرة في مكان العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف القادة بمجموعة من الحلول المحتملة تساعدهم في الاستجابة لهذه التغييرات، والبقاء في صدارة سباق استقطاب المواهب».

من جهته قال سامر بحصلي، الشريك الأول الذي يقود ممارسات القطاع العام في «بين آند كومباني» في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نكون شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات، في إطار سعينا لإيجاد حلول مبتكرة من أجل إحداث أثر ملموس لصالح عملاء القطاع العام المهتمين بالتغيير، وتوظيف خبراتنا المتكاملة لدعم للحكومات في إحداث التغيير المطلوب».