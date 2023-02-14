الطاير: الابتكار في التخطيط الحضري يعزز استدامة مدن المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، أن تعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن، أصبح أحد المواضيع الرئيسة على أجندة السياسيين وصنّاع القرار، وذلك في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المدن العالمية الكبرى، من معدلات النمو الكبيرة في تعداد السكان، والزحف الحضري والتمدد العمراني الأفقي، والثورة التكنولوجية المتسارعة، إضافة إلى التغير المناخي على المستوى العالمي، مؤكداً الحاجة لإعداد النظم والخطط والمشاريع لخدمة الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسة في القمة العالمية للحكومات 2023، بعنوان: «التخطيط الحضري لتعزيز جودة الحياة».

وقال معاليه: دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استشرفت التحديات التي تواجه المدن، حيث أطلق سموه عام 2021 «خطة دبي الحضرية 2040»، وهي خطة تحولية استراتيجية ومرنة، غايتها جعل دبي «المدينة الأفضل للحياة في العالم»، وترسم الخطة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة بالإمارة، محورها رفاهية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وأشار معاليه إلى أن «دبي 2040»، تهدف إلى توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل الحركة، فمن المخطط أن يسكن 55% من سكان دبي ضمن مسافة 800 متر أو أقل من محطات النقل الجماعي، كما تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية من خلال زيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كم مربعاً، وتعزيز وجذب السياحة، وذلك بمضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بنسبة 105%، وزيادة المساحات المخصصة للشواطئ العامة بنسبة 400%.

المراكز الحضرية

وأضاف: وفقاً للخطة، جرى تحديد 5 مراكز حضرية، هي: المركز التاريخي للمدينة في ديرة وبر دبي، والمركز الاقتصادي والمالي في منطقة برج خليفة والخليج التجاري، ومركز السياحة والترفيه في منطقة مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس، والمركز الرابع هو بوابة عالمية للمعارض والفعاليات في منطقة «إكسبو 2020»، والخامس مركز المعرفة والابتكار في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتسعى الخطة إلى رفع الكثافة السكانية، وزيادة حجم التطوير والاستثمار فيها، لاستغلال البنية التحتية والخدمات الموجودة، لتوفير أكثر من 80% من احتياجات السكان ضمن 20 دقيقة أو أقل مشياً بالأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل المرنة، كما تستهدف الخطة المحافظة على 60% من إجمالي مساحة إمارة دبي محمياتٍ طبيعيةً ومناطقَ ريفيةً.

أفضل مدينة للحياة

وقال معالي مطر الطاير: «إن خطة دبي الحضرية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، وجرى اعتماد خريطة طريق تضمن استدامة التنمية، تضمن وضع سياسة لاستدامة إسكان المواطنين، وخطط شاملة للمحافظة على المناطق الريفية، وتطوير قانون التخطيط الحضري لتنظيم العلاقة بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية، وتبنّي نموذج مرن لحوكمة قطاع التخطيط الحضري يضمن التوازن بين التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للأراضي والمشاريع»، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تطوير استراتيجية شاملة لجودة الحياة في إمارة دبي، بهدف تطوير نموذج دبي لجودة الحياة، وتعزيز جاذبيتها كأفضل مدينة للحياة في العالم، وتتضمن ثلاثة مستويات هي الأفراد والمجتمع والمدينة، ويشارك في وضع هذه الاستراتيجية 17 جهة، كما أجري استبيانٌ شمل مختلف فئات المجتمع، شارك فيه أكثر من 12 ألف شخص لرصد احتياجاتهم وتطلعاتهم.