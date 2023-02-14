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عبدالله بن طوق: رؤية واضحة لقيادة النمو الاقتصادي

عبدالله بن طوق: رؤية واضحة لقيادة النمو الاقتصادي
14 فبراير 2023 04:33

دبي (وام)

 قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لصناعة واحتضان المستقبل، وتعمل الدولة - ليس فقط من منظور مواكبة المتغيرات العالمية - ولكن لأن تكون جزءاً منها، ومساهماً فاعلاً في بلورة الرؤى والحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات الدولية، وتعزيز ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة. 
وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 تمثل أحد أهم المنصات التي قدمتها دولة الإمارات إلى العالم للمساهمة في استشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وخلال 10 سنوات مضت قدمت القمة العديد من برامج العمل والخبرات والتجارب وقصص النجاح الملهمة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ولعبت دوراً مؤثراً في تقريب المسافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل. وأشار إلى أن هذه الدورة من أعمال القمة تكتسب أهمية متزايدة وسط التحديات الدولية الراهنة التي تواجهها الحكومات في العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والمخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي ومتطلبات التغيير المناخي، وغيرها من تحديات عالمية لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها، وإنما هناك ضرورة لخلق توافق دولي لإيجاد حلول حقيقية لها. 

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خطط الدولة
أَضاف أن «خطط الدولة ارتكزت على تعزيز الاستثمار في تمكين التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة واستقطاب المواهب والكفاءات وكذلك بناء القدرات في قطاعات الاقتصاد الدائري، وتهيئة بيئة أعمال هي الأفضل لتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها ركائز أساسية في اقتصادات الدول سريعة النمو، ولدعم جهود الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار». 
ولفت معاليه إلى أن الإمارات لديها رؤية واضحة للقطاعات ذات الأولوية لقيادة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أبرزها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة النظيفة، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير البنية الرقمية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

عبدالله بن طوق
الإمارات
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