عمر السويدي: الصناعة أحد المحركات الأساسية للنمو

دبي (الاتحاد)

أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القمة العالمية للحكومات منصة رائدة لاستشراف المستقبل تجمع قادة العالم وصناع القرار بهدف تبادل الخبرات والتجارب تحت مظلة واحدة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للإنسانية.

وقال السويدي، في تصريحات على هامش أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023: إن القمة تستعرض آخر ما توصل إليه العقل البشري في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى أحدث التقنيات والتطورات التي تسهم في تغيير المشهد العالمي، لا سيما المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمستجدات المناخية الخاصة بخفض الانبعاثات.

وأضاف: إن القمة توفر الفرصة للاطلاع على تجارب الإمارات في المجالات كافة، إضافة إلى الدول من مختلف قارات العالم بهدف مواءمة هذه التجارب مع بعضها والتعلم، والاستفادة من التجارب الناجحة في دفع مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأكد السويدي أن الصناعة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يسهم في تعزيز تنافسية الدولة على مستوى العالم استناداً إلى بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتطورة والذي أسهم في جذب العديد من المستمرين من حول العالم لممارسة الأعمال، انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.