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الإمارات

رئيس سيشل: منصة مثالية لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات العالمية

وافل رامكالاوان(وام)
14 فبراير 2023 04:33

دبي (وام)

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قال فخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل: «إن القمة العالمية للحكومات منصة عالمية من أجل وضع حلول عاجلة للقضايا الدولية في عالم متغير»، داعياً حكومات دول العالم للسير في الاتجاه نفسه في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأكد فخامته، في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أمس بدبي، أن العالم أصبح قرية صغيرة، لذا باتت الحاجة ملحة من أجل الحفاظ على الكوكب من المخاطر التي يواجهها، وتضافر جهود جميع الدول معاً، وأن يؤدي كل شخص دوره.
وأشار فخامة وافل رامكالاوان إلى أن الاجتماعات التي تعقد خلال جدول أعمال القمة العالمية للحكومات وتجمع قادة ووزراء الدول، من شأنها أن توفر منصة مهمة لمتخذي القرار بشأن كوكب الأرض، مرحباً في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمبادرة دولة الإمارات بجمع جميع القادة حول دائرة واحدة، تناقش وتحلل التحديات المختلفة، والمضي قدماً لإيجاد الحلول المبتكرة.
وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من حكومات المستقبل.

سيشل
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
التحول الرقمي
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