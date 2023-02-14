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الإمارات

رئيس وزراء جورجيا: الإمارات نموذج يحتذى به في التحول الرقمي والابتكار

إيراكلي غاريبا شفيلي متحدثاً أمام القمة (من المصدر)
14 فبراير 2023 04:34

دبي  (الاتحاد)

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أكد معالي إيراكلي غاريبا شفيلي، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن بلاده تتخذ من الإمارات نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي والابتكار.
وقال معاليه، خلال جلسة رئيسية بعنوان «جورجيا.. فرص استثنائية لنمو اقتصادي مزدهر»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، إن القمة تعكس استراتيجية دولة الإمارات في عقد شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
وأضاف معالي إيراكلي غاريبا شفيلي، أن القمة تبرز تجربة الإمارات الرائدة والناجحة في الإدارة والقيادة الحكومية الطموحة، وتصميم الاستراتيجيات والخطط لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل رؤى جديدة للعمل الحكومي للنهوض بالقطاعات الحيوية وتحقيق الازدهار والتنمية البشرية.
وأضاف: «شهدنا نشاطاً اقتصادياً متنامياً في عدد من القطاعات، مثل النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبناء والطاقة، والسياحة وغيرها».
ولفت معاليه إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جورجيا، حيث وفرت 230 ألف فرصة عمل، وأسهمت في كبح جماح التضخم عند 9.4% في عام 2022.
وأشار إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية للطاقة واللوجستيات لتحفيز الاقتصاد، وعقد شراكات مع الخبراء الدوليين والشركات الرائدة في العالم، وتوفير بيئية تنافسية لتوسيع أعمالها في القارة الأوروبية، حيث تتيح حكومة جورجيا للشركات الوصول إلى أكثر من 2.3 مليار عميل محتمل دون أي رسوم جمركية، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين وتركيا.

الإمارات
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