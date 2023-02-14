«التجارة العالمية»: تسريع وصول الدعم إلى الدول المتضررة من الكوارث

دبي (الاتحاد)

شددت منظمة التجارة العالمية على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية بين الدول الأعضاء لتسريع عملية تعافي الدول وتقديم الدعم اللازم للشعوب.

وأوضحت معالي انغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات في جلسة بعنوان: «ما هي ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة؟»، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتسريع عمليات الدعم للدول المتضررة من الكوارث.

وقالت إيوالا في الجلسة التي أدارها ريتشارد كويست من شبكة «سي إن إن»: «إن أعضاء المنظمة توصلوا في العام 2017 إلى اتفاق يزيل العوائق التجارية التي تقف أمام تقديم المساعدات»، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام تصل إلى 75 في المئة للدول الأعضاء في الاتفاق.

وأضافت: «في يونيو الماضي عملت المنظمة أيضاً على إزالة ما تبقى من عوائق تبرز خلال مهمة تقديم المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي». وثمنت إيوالا فكرة وجود بروتوكول خاص بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وتابعت إيوالا: «سنشهد نمواً بنسبة 1 في المئة فقط خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 3 في المئة قياساً إلى العام الماضي، لكن يبقى الأمل قائماً حول تحسن التجارة العالمية».

وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات كما هو الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد، وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين، وغيرها من التحديات.

المنازعات التجارية

فيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، قالت إيوالا: «نبحث مع الدول الأعضاء كيفية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات يضمن الحق للجميع، وأعتقد أن 99 في المئة من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات التي سيتم إنجازه في المستقبل، أنا متفائلة بذلك على الرغم من التحديات والصعوبات في هذا الجانب».