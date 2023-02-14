نائب رئيس الوزراء اليوناني: الحاجة مُلحة للوصول إلى حلول للأزمات العالمية خلال «قمة الحكومات»

دبي (وام)

قال معالي راناجوريس بيكرامينوس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، إن العالم يواجه العديد من الأزمات الإنسانية من التغير المناخي و«الجائحة» والصراعات الجيوسياسية والتي تؤثر علي العالم أجمع.

واعتبر أن القمة العالمية للحكومات ملتقى لجميع المسؤولين للوصول إلى حلول لتلك الأزمات التي تستدعيها الحاجة المُلحة، وطرح بدائل لمواجهة تلك التحديات.

ودعا معاليه، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، القادة وممثلي الحكومات المشاركين في القمة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم، وإشراك المجتمعات في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة أصبح لا غنى عنها في وقتنا الحاضر.

وأشار معالي نائب رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الدول بدأت في الاستعداد مجدداً لمواجهة ما يحمله المستقبل من مخاطر محتملة عن طريق تدريب حكوماتها من أجل استشراف المستقبل والتعلم من تجارب الآخر.