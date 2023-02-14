وزير الخارجية الكوستاريكي: «قمة الحكومات» منصة دائرية لتلاقي الخبرات

دبي (وام)

اعتبر معالي دكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية الكوستاريكي، أن القمة العالمية للحكومات جاءت في توقيت مهم يعاني فيه العالم أزمات وتحديات ملحة، مؤكداً أن حلقات النقاش الدائرية وجلسات العمل التي تحتضنها قمة الحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مفيدة ومهمة لجميع ممثلي الدول لتبادل الخبرات حول التحديات الداخلية.

وقال معاليه، على هامش مشاركته، إن القمة العالمية للحكومات بالنسبة لكوستاريكا تمثل تجربة عملية من أجل تبادل تجارب الدول، خاصة في فترة التعافي ما بعد الجائحة، مضيفاً أن العالم متكامل يتأثر بعضه بعضاً. ونوه معالي وزير الخارجية الكوستاريكي بأهمية الشراكات الدولية ومشاركة الخبرات بين دول العالم الحديث، وزيادة مستوى الاتصالات ونقل وتبادل المعرفة، وقال «إن قمة الحكومات فرصة لتتلاقي دول، مثل كوستاريكا في أميركا مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط، والتعلم من التكنولوجيا وإنشاء علاقات شراكة، وتعزيز العلاقات الثنائية، من أجل العمل لاستشراف مستقبل الحكومات».