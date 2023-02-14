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وزير التخطيط الباكستاني: القمة العالمية للحكومات فرصة للتعاون الدولي

وزير التخطيط الباكستاني: القمة العالمية للحكومات فرصة للتعاون الدولي
14 فبراير 2023 04:34

دبي (وام)

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أكد معالي أحسن إقبال، وزير التخطيط والبنية التحتية في جمهورية باكستان، أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، جاءت في موعدها بسبب ما يمر به العالم من حالة عدم اتزان وبسبب أزمات عالمية أنهكت الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلدان، مشيراً إلى أن العالم عليه مواجهة تحدياته بكل الوسائل المتاحة عن طريق التعاون الدولي، والذي يتطلب نهجاً تعاونياً دولياً في عصر العولمة.
وأوضح معاليه أن النظام العالمي الجديد يتشكل مدفوعاً بثورة هائلة من المعلومات والبيانات وثورة رقمية ضخمة، لذا هناك ضرورة للتعامل مع تلك المعطيات والتحديات الجديدة، مشيراً إلى أن الأنظمة العالمية عليها أن تتعلم من تجارب الدول الأخرى في القمة العالمية للحكومات.
ونوه بأن مميزات القمة العالمية للحكومات تتمثل في المساهمة في تعزيز المبادرات الدولية ودعم قادة البلدان النامية على فهم الديناميكيات التي يمكن أن تؤثر بالإيجاب على شعوبهم خلال السنوات المقبلة.
وأردف: «رأينا جميعاً أنه إذا حدثت مشكلة أو أمر جلل في دولة ما يمكنه أن يهز العالم بأسره، رأينا كيف أن الصراعات الجيوسياسية والجائحة عطلتا الاقتصاد العالمي، كما أن المشكلات الاجتماعية تفاقمت في الكثير من البلدان، علاوة على مشكلة التغيير المناخي التي تهدد الكثير من المناطق حول العالم، وكانت بلادي من الضحايا، وتكبدنا المليارات من الدولارات بسبب كارثة المناخ، وإذا ذهبنا مرة أخرى إلى الاستقطاب فستدفع الإنسانية ثمناً باهظاً من تلك المواجهة والصراعات».

باكستان
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
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