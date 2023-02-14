«التوازن بين الجنسين» يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مجالات وفرص تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بشأن تمكين الفتيات والنساء حول العالم.

جاء ذلك لقاء منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ومارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها، أمس، في دبي، وضمن الفعاليات المكثفة التي ينظمها المجلس، برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتشمل جلسات نقاشية وورش عمل تعقد بمشاركة لفيف من القادة والمسؤولين العالميين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بملف التوازن بين الجنسين حول العالم. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تعزيز تمكين المرأة حول العالم، وترسيخ حقوقها، وتعزيز دورها من خلال المناصب القيادية بالقطاع الحكومي، مع التركيز على الدور المهم للحكومات والبرلمانات في هذا الشأن، إذ اتفق الطرفان على تطوير برنامج مشترك للنهوض بأولويات المساواة بين الجنسين.

ونوّهت المرّي، خلال اللقاء، بدعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس حرص دولة الإمارات على دعم رؤى وجهود الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأعرب مارتن تشونغونغ عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وما أثمرته تلك الجهود من إنجازات ملموسة انعكست في التقدُّم المستمر للدولة على مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بهذا الملف.

واتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل عالمية افتراضية لمواصلة مناقشة مشاريع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.