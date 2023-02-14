حمدان بن زايد: شبابنا ثروتنا وبجهودهم نحصد ثمار التفوق والإنجازات

الظفرة (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في محضر كيه بمنطقة الظفرة وفداً ممثلاً عن قطاع الشباب من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس أبوظبي للشباب ومجلس الظفرة للشباب بهدف مناقشة دور وخطط المجالس الشبابية في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب ووفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وقدّم أعضاء مجلس الظفرة للشباب والمتمثل في كلٍ من ذيب المنصوري وعبدالله الحمادي وتهاني الحمادي ومي المرر ومروى المنصوري ولطيفة الحمادي نبذة عن المجلس وأعضائه وأهم إنجازاته ومشاريعه والمبادرات التي نظمها خلال عام 2022، كما قدم الوفد لسموه ملخصاً حول الصورة العامّة لخطة عمل المجلس للعام الجاري 2023 والتي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والاستماع إلى آرائهم وتسخير مواهبهم في سبيل خدمة الوطن وتمكينهم عبر إطلاق المبادرات الشبابية المختلفة التي تتماشى مع التوجهات الحكومية في عام الاستدامة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مختلف نشاطات قطاع الشباب في دولة الإمارات ودور مجالس الشباب في تمكين القيادات الشابة من خلال العضوية فضلاً عن دور مجلس أبوظبي للشباب بصفته مجلساً محلياً يمثل إمارة أبوظبي وذلك من قبل بسمة راشد الحبسي مدير المشاريع في المؤسسة الاتحادية للشباب وعبدالله الحمادي عضو مجلس أبوظبي للشباب.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن قطاع الشباب في دولة الإمارات يُعد الأكثر أهمية ضمن رؤية القيادة الرشيدة وذلك لما يتميز به الشباب من حيوية وشغف نحو تحقيق الإنجازات المتميزة وما يمتلكونه من أفكار وطاقات وطموحات قادرة على الارتقاء بالواقع وصُنع مستقبل أفضل لدولتهم ومجتمعاتهم.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة تأتي في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصّاً وتوفر لهم كل الفرص للمشاركة بشكل واسع في الحياة العامّة والمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد». وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به المؤسسة الاتحادية للشباب في إشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب وتبني مواهبهم والعمل على خدمتهم وترجمة تطلعاتهم وطموحاتهم وأصواتهم إلى أجندة عمل ومشاريع ومبادرات تسهم في خلق بيئة حاضنة توفر لهم الفرص المرموقة لبناء منظومة بشرية قادرة على التغيير والتطوير نحو مستقبل مزدهر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: اطلعنا على أنشطة وخطط المجالس ا

لشبابية في الدولة خلال استقبالنا لوفد المؤسسة الاتحادية للشباب وأعضاء مجلس الظفرة للشباب، جهود متميزة في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم.. شبابنا هم الثروة التي تحافظ على منجزات الوطن، وبجهودهم نحصد ثمار التفوق والتميز والإنجازات.

حضر اللقاء معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.