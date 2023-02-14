مواطنون ومقيمون يشاركون في «جسور الخير» بالعين

محمد البلوشي (العين)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة العين، أمس، حملة «جسور الخير» لإغاثة الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل، بقيادة الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز العين، وبمشاركة فريق من موظفي ومتطوعي مركز العين.

وشارك المواطنون والمقيمون بالحملة، حيث توافدوا على مواقع جمع التبرعات النقدية والعينية في مدينة العين، مؤكدين دورهم الإنساني والاجتماعي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الكارثة الطبيعية، وتم شحن نحو ثلاثين شاحنة من المواد الغذائية والملابس والبطانيات، وغير ذلك إلى المدينة الإنسانية في دبي لتجهيزها وإرسالها إلى الدول المتضررة، مما يعكس ما عليه مجتمع دولة الإمارات من التكاتف والتعاون والمحبة مع ما حوله من الشعوب والمجتمعات.