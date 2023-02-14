الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إقبال كبير على مواقع «جسور الخير» في الفجيرة

جانب من عمل المتطوعين في حملة «جسور الخير» بالفجيرة (من المصدر)
14 فبراير 2023 04:32

فهد بوهندي (الفجيرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال

 أكد محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية لـ«الاتحاد»، أنه تم تخصيص 4 مواقع ضمن حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر لجمع التبرعات العينية من مواد غذائية متنوعة وبطانيات وملابس شتوية، وقد شهدت جميعها إقبالاً كبيراً من الجمهور، وذلك في قاعة البستان بالفجيرة، ومجلس مسافي، ومجلس البلدية، وقاعة أرض المعارض في دبا. بالإضافة إلى التبرع من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، بهدف التيسير على الجمهور الراغبين في إرسال تبرعاتهم بسرعة لدعم متضرري الزلزال.
وتأتي هذه المشاركة لجمعية الفجيرة الخيرية في الحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار «جسور الخير»؛ لمساعدة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا لمساعدتهم في تجاوز المحن التي يعانونها، وتوفير المواد الإغاثية والطبية العاجلة، للتخفيف من الآثار الناجمة عن الزلازل. وأكد محمد علي الملا أن الجمعية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الفجيرة، ومنذ اليوم الأول لإطلاق الحملة، تتلقى المساعدات المادية والعينية عبر قنوات عدة، ويشارك في الحملة 176 متطوعاً ومتطوعة من الجمعية، يعملون على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة لتجهيز المساعدات التي سيتم نقلها لكل من سوريا وتركيا، بالتعاون مع متطوعي «الهلال الأحمر» الإماراتي، مضيفاً: نحن مستمرون في تلقي المساعدات لصالح الحملة، ونرحب بمساهمات أهل الخير ليساعدونا في نجدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف الملا: تعكس الحملة ثقافة البذل والعطاء، التي يتوارثها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، مفاهيم العمل والخيري والإنساني، وهي ترجمة فعلية لسياسة الإمارات في قطاع العمل الخيري والإنساني، وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة والرسالة الحضارية الموجهة للعالم أجمع.

الفجيرة
الهلال الأحمر
الإمارات
الزلزال
سوريا
تركيا
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©