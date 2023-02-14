إقبال كبير على مواقع «جسور الخير» في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية لـ«الاتحاد»، أنه تم تخصيص 4 مواقع ضمن حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر لجمع التبرعات العينية من مواد غذائية متنوعة وبطانيات وملابس شتوية، وقد شهدت جميعها إقبالاً كبيراً من الجمهور، وذلك في قاعة البستان بالفجيرة، ومجلس مسافي، ومجلس البلدية، وقاعة أرض المعارض في دبا. بالإضافة إلى التبرع من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، بهدف التيسير على الجمهور الراغبين في إرسال تبرعاتهم بسرعة لدعم متضرري الزلزال.

وتأتي هذه المشاركة لجمعية الفجيرة الخيرية في الحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار «جسور الخير»؛ لمساعدة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا لمساعدتهم في تجاوز المحن التي يعانونها، وتوفير المواد الإغاثية والطبية العاجلة، للتخفيف من الآثار الناجمة عن الزلازل. وأكد محمد علي الملا أن الجمعية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الفجيرة، ومنذ اليوم الأول لإطلاق الحملة، تتلقى المساعدات المادية والعينية عبر قنوات عدة، ويشارك في الحملة 176 متطوعاً ومتطوعة من الجمعية، يعملون على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة لتجهيز المساعدات التي سيتم نقلها لكل من سوريا وتركيا، بالتعاون مع متطوعي «الهلال الأحمر» الإماراتي، مضيفاً: نحن مستمرون في تلقي المساعدات لصالح الحملة، ونرحب بمساهمات أهل الخير ليساعدونا في نجدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف الملا: تعكس الحملة ثقافة البذل والعطاء، التي يتوارثها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، مفاهيم العمل والخيري والإنساني، وهي ترجمة فعلية لسياسة الإمارات في قطاع العمل الخيري والإنساني، وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة والرسالة الحضارية الموجهة للعالم أجمع.