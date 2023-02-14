الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الهلال الأحمر» يتسلم تبرعاً بـ 5 ملايين درهم لدعم جهوده الإغاثية في سوريا وتركيا

شمشير فاياليل
14 فبراير 2023 04:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: تقديم الدعم لـ 240 ألف متضرر من كارثة الزلزال

 تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعاً بقيمة 5 ملايين درهم من الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة لدعم جهود الهيئة الإغاثية والإنسانية في تركيا وسوريا بعد أن ضربهما الزلزال، وقد تم تسليم التبرع في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دبي.
وقال الدكتور شمشير: «إن استجابة القيادة الإماراتية السريعة للزلزال في تركيا وسوريا تدل على التزامها بالقضايا الإنسانية، وهذا التبرع هو جزء من جهودنا المستمرة لتقديم المساعدة لأعمال الإغاثة، وآمل أن تدعم هذه المساهمة احتياجاتهم». وأعرب «الهلال الأحمر» الإماراتي عن تقديره للتبرع السخي، مشيراً إلى أنه سيُستخدم في تمويل إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، حيث أطلقت «الهيئة» حملة «جسور الخير» لمساعدة ضحايا الزلزال، وحثت المجتمع على دعمها.

الهلال الأحمر
سوريا
تركيا
الإمارات
الزلزال
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©