«الهلال الأحمر» يتسلم تبرعاً بـ 5 ملايين درهم لدعم جهوده الإغاثية في سوريا وتركيا

أبوظبي (وام)

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعاً بقيمة 5 ملايين درهم من الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة لدعم جهود الهيئة الإغاثية والإنسانية في تركيا وسوريا بعد أن ضربهما الزلزال، وقد تم تسليم التبرع في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقال الدكتور شمشير: «إن استجابة القيادة الإماراتية السريعة للزلزال في تركيا وسوريا تدل على التزامها بالقضايا الإنسانية، وهذا التبرع هو جزء من جهودنا المستمرة لتقديم المساعدة لأعمال الإغاثة، وآمل أن تدعم هذه المساهمة احتياجاتهم». وأعرب «الهلال الأحمر» الإماراتي عن تقديره للتبرع السخي، مشيراً إلى أنه سيُستخدم في تمويل إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، حيث أطلقت «الهيئة» حملة «جسور الخير» لمساعدة ضحايا الزلزال، وحثت المجتمع على دعمها.