في ورشة عمل إقليمية بأبوظبي: حلول جذرية لتحديات قطاع البيانات الجغرافية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتم خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، أمس، ورشة العمل الإقليمية المنظمة في دولة الإمارات، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والتي أُقيمت قبيل انطلاق الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، والمنعقدة تحت عنوان «الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية: تطبيقاته وأبعاده» والتي استمرت في الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري.

وشارك في هذه الورشة الجهات المرتبطة بالبيانات المكانية من القطاع الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة ومن الدول المشاركة في الاجتماع العاشر، والتي يبلغ عددها 14 دولة عربية. كما قدّمت هذه الورشة، منصة مثالية لعرض الدراسات والتطبيقات والتجارب، الأمر الذي يسهم في تعزيز نمو قطاع إدارة المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومد جسور التعاون والصلة بين الدول لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه قطاع البيانات الجغرافية.

وتضمن جدول أعمال الورشة 3 محاور، أُقيمت على مدى يومين، وتضمنت 18 جلسة، وشملت هذه المحاور: أولاً، محور تحديد وتعزيز السياق الخاص بتنسيق إدارة المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية. ثانياً: محور تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية المتكاملة على الصعيد الوطني، بما يخدم المجتمع والاقتصاد والبيئة، ثالثاً: محور تعزيز إدارة المعلومات الجغرافية المكانية المتكاملة وطنياً على المستوى الدول.

وركزت الجلسة الختامية على الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالارتقاء بقطاع المعلومات الجغرافية المكانية. وتتيح الجلسات المنعقدة، خلال الورشة، الفرصة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، لاستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع البيانات المكانية، الذي سيسهم بدوره في دعم مختلف القطاعات إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتكامل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية على مستوى الدولة والمنطقة.

بدوره، قال حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، في تصريح لـ«الاتحاد»: تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في الفترة الممتدة بين 14 إلى 16 من شهر فبراير الحالي ولمدة 3 أيام الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها اللجنة العربية؛ بهدف الاطلاع على سير أعمال اللجنة ومتابعة سير أعمال الفرق الفنية العاملة في اللجنة العربية. كما ونسعى من خلال هذه اللجنة إلى نشر وعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، ويتخلل هذه الجلسة، وانعقاد هذا الاجتماع الكثير والعديد من الجلسات النقاشية والبحوث العلمية التي سيتم عرضها من قبل الدول الأعضاء. إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة يعملون على عرض التجارب العالمية المميزة في هذا القطاع.

وتأتي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية لاجتماع اللجنة العربية، إيماناً منا بأهمية التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع دول أعضاء اللجنة العربية للوصول إلى جاهزية نستطيع من خلالها الارتقاء بهذا القطاع وتعزيز جاهزية جميع الدول الأعضاء في مجال قطاع المعلومات الجغرافية المكانية، مشيراً إلى أن القطاع يعتبر أحد الركائز الأساسية الداعمة لمختلف القطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى أنه يعتبر داعماً وركيزة أساسية للاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومختلف الاستراتيجيات الأخرى.

مشاركة الإمارات

تستعرض الجهات المرتبطة بالبيانات المكانية من القطاع الاتحادي والمحلي والخاص في الدولة جهود دولة الإمارات خلال ورشة العمل، وذلك في تنسيق إدارة المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، وغيرها من المجالات المتعلقة بالارتقاء بالقطاع. كما وتسلط الضوء على المبادرات الوطنية، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إطار الأمم المتحدة المتكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، واستعراض نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد للدراسات البيئية مع التركيز على التقنيات والتحديات المتعلقة في هذا المجال.

وضمن فعاليات شهر الابتكار، سيعرض المركز تجربة الابتكار في دولة الإمارات، وسيتم التركيز على الابتكار في قطاع البيانات الجغرافية المكانية.