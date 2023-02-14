127 ألف زائر لفعاليات «الظفرة 16»

الظفرة (وام)

استقطبت فعاليات ومسابقات الدورة السادسة عشرة من «مهرجان الظفرة» 127 ألفاً و920 زائراً من العائلات وعشاق المسابقات التراثية، فيما بلغ إجمالي الجوائز المخصصة أكثر من 90 مليون درهم.

وتعرف الزائرون من قرب على التراث الإماراتي، من خلال مسابقات مزاينة الإبل والمحالب والمسابقات التراثية المصاحبة (مزاينات الصقور والسلوقي والتمور وغنم النعيم، وسباقات الخيول والسلوقي والصيد بالصقور، ومسابقات الرماية وانسف القعود واللبن الحامض)، إلى جانب شارع المليون وسوق الظفرة التراثي الذي احتضن أكثر من 180 محلاً وقرية الطفل، وعروض الحرف اليدوية.

كانت الفعاليات أُقيمت في الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. كما شهد محيط المهرجان إقامة عشرات العزب لمُلاك الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، حيث استقطبت هذه العزب 94 ألفاً و351 زائراً، ليرتفع إجمالي زوار المهرجان والعزب المحيطة إلى 222 ألفاً و271 زائراً على مدار 12 يوماً احتفت بالتراث الإماراتي والخليجي.

وسجلت الدورة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة، 13 ألفاً و865 مشاركاً في مختلف المسابقات التي شهدها المهرجان من مزاينات الإبل ومسابقة المحالب، وغيرها من المسابقات التراثية، والتي تضمنت 376 شوطاً، خصصت لها 3322 جائزة، بقيمة إجمالية تجاوزت مبلغ 90 مليوناً و729 ألف درهم.

4 مزاينات للإبل

شهد المهرجان تنظيم أربع مزاينات للإبل (مزاينة سويحان، ومزاينة رزين، ومزاينة مدينة زايد، ومزاينة ختامي مهرجان الظفرة)، حيث تم تسجيل 9608 مشاركات من المطايا التي تنافست في 328 شوطاً للإبل المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، وقد خصصت لها 3 آلاف و82 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت 87 مليوناً و759 ألف درهم.

10 مسابقات تراثية

تضمن المهرجان 10 مسابقات تراثية (سباقات الخيل العربي والصيد الصقور والسلوقي العربي، ومسابقات الرماية وانسف القعود والتمور واللبن الحامض، ومزاينات الصقور والسلوقي العربي وغنم النعيم)، والتي سجلت 4257 مشاركاً تنافسوا ضمن 56 شوطاً خصصت لها 320 جائزة بقيمة تجاوزت مبلغ 3 ملايين درهم.

«شركاء النجاح»

شهدت الدورة الـ16 من مهرجان الظفرة مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة، وهم:«ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشريك الطاقة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل (بلدية أبوظبي، وبلدية العين، وبلدية الظفرة)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واتحاد سباقات الهجن، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وقناة بينونة الفضائية، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - مستشفيات الظفرة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ونادي أبوظبي للصقارين، ومحمية المرزوم للصيد، وشركة سكيورتك»، بالإضافة إلى مشاركة «نادي تراث الإمارات، ونادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والجينيوم الإماراتي»، وغيرها من المؤسسات الداعمة للثقافة والتراث.