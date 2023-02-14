3 مشاريع لصيانة أصول شبكات الإنارة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، مشاريع لصيانة أصول شبكات الإنارة في جزيرة أبوظبي غرب، والبر الرئيسي شمال وصيانة أصول الإنارة في الطرق الخارجية. وتهدف الأعمال التي ستنفذها البلدية قريباً إلى تطوير وتحسين الإنارة باستخدام تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، بجانب استخدام تقنيات ووحدات الإنارة التزيينية، لإضفاء جانب جمالي على الطرق الداخلية والخارجية.

وتأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء بمعدل 77%.

وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، تطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، كما ترمي من وراء هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الفوائد منها: خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.

ونفذت البلدية خلال العام الماضي مشروعاً لاستبدال الإنارة التقليدية في بعض مناطق إمارة أبوظبي إلى إنارة (LED) الموفرة للطاقة، بما يتماشى ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة، وتوفير مستوى إضاءة وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وذلك ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية، إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED»، الأمر الذي سيؤدي للحصول على عدة منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية، ويتضمن نطاق عمل المشروع توفير نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة.

وأوضحت البلدية أن الإنارة الحديثة تساهم في رفع مستوى الحيوية لمستخدمي الطرق ومرتادي المناطق، وتوفر الإحساس بالأمان، وتحفيز الأعمال والأجواء الترفيهية، وزيادة انتباه السائقين وتركيزهم على الطريق.

وتتيح الإنارة الذكية للمشغلين التعرف على الأعطال من خلال نظام التحكم الذكي والصيانة الفورية. كما تزيد تركيز الإنارة على الطريق وممرات المشاة، ومنع وصول إنارة الطرق إلى نوافذ المباني.