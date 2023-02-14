الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

3 مشاريع لصيانة أصول شبكات الإنارة في أبوظبي

جانب من مشاريع الإنارة ( الصور من المصدر)
14 فبراير 2023 04:31

هالة الخياط (أبوظبي)

 تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، مشاريع لصيانة أصول شبكات الإنارة في جزيرة أبوظبي غرب، والبر الرئيسي شمال وصيانة أصول الإنارة في الطرق الخارجية. وتهدف الأعمال التي ستنفذها البلدية قريباً إلى تطوير وتحسين الإنارة باستخدام تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، بجانب استخدام تقنيات ووحدات الإنارة التزيينية، لإضفاء جانب جمالي على الطرق الداخلية والخارجية.
وتأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتجسيداً لمعايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء بمعدل 77%. 
وتتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، تطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED، كما ترمي من وراء هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الفوائد منها: خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.

أخبار ذات صلة
إنشاء المركز العالمي لجاهزية الصناعة لتهيئة القطاع الصناعي الإماراتي
رئيس الباراغواي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

ونفذت البلدية خلال العام الماضي مشروعاً لاستبدال الإنارة التقليدية في بعض مناطق إمارة أبوظبي إلى إنارة (LED) الموفرة للطاقة، بما يتماشى ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة، وتوفير مستوى إضاءة وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وذلك ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة. 
ويهدف المشروع إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية، إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED»، الأمر الذي سيؤدي للحصول على عدة منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية، ويتضمن نطاق عمل المشروع توفير نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة. 
وأوضحت البلدية أن الإنارة الحديثة تساهم في رفع مستوى الحيوية لمستخدمي الطرق ومرتادي المناطق، وتوفر الإحساس بالأمان، وتحفيز الأعمال والأجواء الترفيهية، وزيادة انتباه السائقين وتركيزهم على الطريق. 
وتتيح الإنارة الذكية للمشغلين التعرف على الأعطال من خلال نظام التحكم الذكي والصيانة الفورية. كما تزيد تركيز الإنارة على الطريق وممرات المشاة، ومنع وصول إنارة الطرق إلى نوافذ المباني.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©