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بلدية أبوظبي تنظم سوقاً في «حديقة الأنغام» بمدينة محمد بن زايد

مشاركون في الفعاليات (من المصدر)
14 فبراير 2023 04:31

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل بلدية مدينة أبوظبي تعزيز دورها وأهدافها المجتمعية في دعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، عبر تنظيم فعاليات الأسواق المجتمعية التي تقيميها من خلال مراكزها الفرعية في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وخلق أجواء ترفيهية عائلية تناسب كافة الأعمار.
وضمن هذا الإطار، أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، مركز بلدية مصفح، فعالية السوق في حديقة «الأنغام» بمدينة محمد بن زايد، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الجاري، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، جمعية أصدقاء البيئة، وحديقة الإمارات للحيوانات، ومدارس النهضة، ومكتبة الوثبة -هيئة السياحة.
وتدعو البلدية أفراد المجتمع للاستمتاع بفعاليات السوق المتواصلة من الساعة 4:30 عصراً وحتى 9:30 مساءً، وتضم عشرات العروض والفقرات الترفيهية التشويقية، التي تم اختيارها بعناية لتناسب كافة الأعمار والاهتمامات، بهدف إدخال البهجة على قلوب الزوار من أفراد المجتمع.
ويشهد السوق مشاركة 20 أسرة منتجة وشاباً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 4 أكشاك لسوق المزارعين، والتي أتاحت لهم بلدية مدينة أبوظبي منصات عرض مجانية للتعريف بمشاريعهم والترويج لمنتجاتهم والتعرف على آراء الجمهور بها، للمساعدة في تطوير مشاريعهم مستقبلاً بما يلبي اهتمامات وأذواق أفراد المجتمع.
وتضم الفعاليات مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية اليومية، من بينها: عروض اليولة، والعازي الإماراتي، وعروض الكلاب البوليسية، وكذلك محاضرات توعوية حول خطوات تطبيق الإسعافات الأولية، وورش توعوية طبية، بالإضافة إلى ورش تعليمية ترفيهية للأطفال.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مدينة محمد بن زايد
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