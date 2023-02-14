شراكة لتشغيل وإدارة مجمع مرعى الشمال في «الذيد»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ومؤسسة فارس الخليج لتجارة الأدوية والأدوات البيطرية، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية؛ تهدف إلى إدارة وتشغيل المجمع البيطري لمرعى الشمال في منطقة الذيد.

وقع الاتفاقية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية عن الدائرة، في حين وقع محمد سلطان العواني، المدير العام لمؤسسة فارس الخليج عن الشركة، وذلك بحضور ناجي الشويهي مدير إدارة الخدمات المساندة، ورزان الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء، ومريم المعيني، رئيس قسم الثروة الحيوانية.

وبموجب الاتفاقية، فإن مؤسسة فارس الخليج ستكون المساهم الرئيس في تشغيل المختبر البيطري في مرعى الشمال بمنطقة الذيد، لخدمة جميع العزب في المنطقة، وستقوم بتوفير الخدمات البيطرية والأدوية وفقاً للمواصفات والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة في دولة الإمارات، على أيدي اختصاصيين لإدارة الخدمات البيطرية بكفاءة عالية، كما ستوفر فرصاً لتدريب الكوادر الفنية البيطرية التابعة للدائرة وستشارك في جميع الأعمال البيطرية القائمة في المجمع.

وقال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: يأتي توقيع الاتفاقية في سياق الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص، وإعطائه الفرصة ليكون شريكاً في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.