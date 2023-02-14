328 مستفيداً في «أبوظبي للإيواء والرعاية» خلال 2022

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن تقديم خدماته لـ328 مستفيداً خلال عام 2022، واستقباله 432 بلاغاً عبر الخط الساخن 800 SAVE (800 7283). وبينما يخصص المركز خدمات وقاية ورعاية وتأهيل وتمكين بحسب احتياجات كل حالة، أفاد المركز بأن خدمات الاستشارات والدعم القانوني تقع في مقدمة الخدمات التي تحظى بأكبر عدد من المستفيدين خلال 2022، بواقع 360 حالة، تليها خدمات التمكين والرعاية اللاحقة، بعدد 268 حالة، والتي يسعى المركز إلى تقديمها لأكبر عدد ممكن من الحالات لضمان عدم وقوعهم في دوامة العنف من جديد.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء: يسهم المركز، من خلال عمله مع حالات العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، في دعم جهود الدولة وقوتها الناعمة على الساحة العالمية وتأكيد التزامها بأهداف التنمية المستدامة، وتصب إنجازاته في العديد من المؤشرات العالمية، ومنها مؤشر السلام العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التقدم الاجتماعي، ومؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومؤشر المرأة والسلام والأمن.

وأكدت حِرص المركز على العمل المشترك وتوسيع شبكة خدماته المتكاملة من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والاتحاديين والإقليميين والدوليين، وهو ما ينعكس على عدد حالات العنف التي أحالها المركز العام الماضي إلى جهات الاختصاص في القطاعات المعنية، بعد تقييم كل حالة فردياً، والتي وصلت إلى 88 حالة.

وقالت: إن المركز أعلن عن أهم البرامج التوعوية والتثقيفية التي نفذها خلال عام 2022 التزاماً بأهدافه الاستراتيجية وسعيه نحو تغيير نظرة المجتمع نحو العنف والإتجار بالبشر.. لافتة إلى أن نطاق عمل مركز «إيواء» التوعوي خلال العام الماضي قد توسع بشكل أكبر ليشمل شتى فئات المجتمع، بما يتماشى مع صلاحياته الجديدة في معالجة قضايا العنف والإيذاء، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر.

وأضافت أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية قدم مختلف النصائح العلمية التوعوية عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، والتي هدفت إلى تعزيز القيم الأسرية وغرس السلوك الإيجابي لدى أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمقبلين على الزواج.

7 محاضرات توعوية

وقالت سارة شهيل: إنه وبالعمل مع دائرة تنمية المجتمع، قدم نخبة من المسؤولين والخبراء بمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ضمن «منصة المعرفة»، 7 محاضرات توعوية للتعريف بصلاحيات المركز وخدماته القانونية والاجتماعية والنفسية، وشرح الاختصاصيون بعض أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع الحالات

وأشارت إلى أنه بصفته في اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، احتفى المركز بالأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، ونفّذ الاختصاصيون أنشطة توعوية مبتكرة للأطفال في المدارس لرفع الوعي الذاتي وغرس السلوكيات الإيجابية فيهم.

5 مراحل

ذكرت سارة شهيل أنه تتم التوعية على خمس مراحل، ومنها سوء استخدام التكنولوجيا، ونصائح الأمان والسلامة والحماية الذاتية عند استخدام التكنولوجيا، ودور المركز في توظيف الجانب الإيجابي من التكنولوجيا في الحماية والتوعية، واستخدامات التكنولوجيا في مكافحة خطر الاتجار بالبشر في الدولة، ووزّع المركز منشورات توعوية على 6000 عامل في أبوظبي تتضمن نصائح تحميهم من الوقوع في فخ الإتجار بالبشر عند استخدام شبكة الإنترنت وشرح لكيفية تصفحها بأمان. وأشارت إلى أنه في إطار «الحملة البرتقالية» التي تنظمها الأمم المتحدة سنوياً لمدة 16 يوماً، بداية من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر من كل عام، أطلق المركز حملة بعنوان «لا تتكتم على العنف ضد المرأة» في 7 مراكز تسوق في أبوظبي، نشر من خلالها خطه الساخن 800 SAVE (800 7283) بشكل مكثف، ونادى بوقف الصمت الذي يفاقم من مشكلة العنف المبني على النوع الاجتماعي ويؤثر على نسيج الأسرة والمجتمع.