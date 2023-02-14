الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«سلامة الطفل» توعي بالحماية من حوادث الشتاء

خلال زيارة لمستشفى القاسمي للنساء والولادة ومنطقة محافز (من المصدر)
14 فبراير 2023 04:31

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«اليونيسف» تثمن مساهمة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
«تنفيذي الشارقة» يصدر قرار سلامة خطوط المواد البترولية

نظمت إدارة سلامة الطفل بالشارقة مؤخراً زيارة ميدانية إلى كل من مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومنطقة محافز الصحراوية بالشارقة، ضمن أنشطتها التوعوية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الحماية للأطفال من مختلف أنواع الحوادث في فصل الشتاء، في إطار حملتها السنوية الشاملة «سلامتهم أولاً»، التي تسعى من خلالها إلى توعية المجتمع بأساليب وقاية الأطفال وحمايتهم على مدار العام.
واستهدفت الزيارة رواد المستشفى من المرضى الأطفال ومرافقيهم من أولياء الأمور، وزوار منطقة محافز الصحراوية من المتنزهين والمخيمين في زيارة أخرى، لتوعيتهم بأهمية التقيد بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة لتجنب أي ضرر قد يصيب الأطفال أثناء الأنشطة الشتوية، من خلال توزيع مجموعة من المنشورات التوعوية وأدلة السلامة والتثقيف بالممارسات الآمنة في كافة الأماكن العامة التي ترتادها العائلات مع أطفالها في الشتاء، حيث تزداد رحلات التنزه والتخييم في هذا الموسم من كل عام. وتضمنت الإرشادات مجموعة قواعد تكفل الحفاظ على سلامة الأطفال في المركبات، مثل الالتزام بحزام الأمان وعدم إخراج أجسادهم من نوافذ السيارات أو من فتحاتها العلوية، واتباع قواعد الركوب الآمن للدراجات، وتوجيه الأهل بالمزيد من اليقظة لحماية الأطفال من حوادث السقوط من الشرفات أو الضياع في الأماكن العامة، ووسائل تجنب الحرائق في المنازل أو أثناء التخييم خلال النزهات الشتوية. وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، عقب الزيارة إلى مستشفى القاسمي ومنطقة محافز الصحرواية: «نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات والمستهدفين ببرامج التوعية لضمان سلامة أطفالنا».
وأضافت اليافعي: «تهدف جهود الإدارة خلال فصل الشتاء وغيره من المواسم، إلى توعية كافة أفراد المجتمع ولا سيما العائلات وأولياء الأمور بكل ما يضمن سلامة الأطفال».

سلامة الطفل
مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال
الشارقة
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©