«سلامة الطفل» توعي بالحماية من حوادث الشتاء

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة سلامة الطفل بالشارقة مؤخراً زيارة ميدانية إلى كل من مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومنطقة محافز الصحراوية بالشارقة، ضمن أنشطتها التوعوية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الحماية للأطفال من مختلف أنواع الحوادث في فصل الشتاء، في إطار حملتها السنوية الشاملة «سلامتهم أولاً»، التي تسعى من خلالها إلى توعية المجتمع بأساليب وقاية الأطفال وحمايتهم على مدار العام.

واستهدفت الزيارة رواد المستشفى من المرضى الأطفال ومرافقيهم من أولياء الأمور، وزوار منطقة محافز الصحراوية من المتنزهين والمخيمين في زيارة أخرى، لتوعيتهم بأهمية التقيد بإجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة لتجنب أي ضرر قد يصيب الأطفال أثناء الأنشطة الشتوية، من خلال توزيع مجموعة من المنشورات التوعوية وأدلة السلامة والتثقيف بالممارسات الآمنة في كافة الأماكن العامة التي ترتادها العائلات مع أطفالها في الشتاء، حيث تزداد رحلات التنزه والتخييم في هذا الموسم من كل عام. وتضمنت الإرشادات مجموعة قواعد تكفل الحفاظ على سلامة الأطفال في المركبات، مثل الالتزام بحزام الأمان وعدم إخراج أجسادهم من نوافذ السيارات أو من فتحاتها العلوية، واتباع قواعد الركوب الآمن للدراجات، وتوجيه الأهل بالمزيد من اليقظة لحماية الأطفال من حوادث السقوط من الشرفات أو الضياع في الأماكن العامة، ووسائل تجنب الحرائق في المنازل أو أثناء التخييم خلال النزهات الشتوية. وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، عقب الزيارة إلى مستشفى القاسمي ومنطقة محافز الصحرواية: «نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات والمستهدفين ببرامج التوعية لضمان سلامة أطفالنا».

وأضافت اليافعي: «تهدف جهود الإدارة خلال فصل الشتاء وغيره من المواسم، إلى توعية كافة أفراد المجتمع ولا سيما العائلات وأولياء الأمور بكل ما يضمن سلامة الأطفال».