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دبي تستضيف «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» 9 أكتوبر

أحمد بن سعيد
14 فبراير 2023 04:31

دبي (الاتحاد)

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تستضيف دبي فعاليات معرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة لعام 2023 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويقام المعرض في الفترة ما بين 9 - 11 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 عارض دولي ومركز لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة في دورة المعرض الحالية، والالتقاء مجدداً تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسين جودة حياة أكثر من 50 مليون نسمة من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد راعي المعرض، أن دولة الإمارات تحقق نجاحات كبرى على طريق بناء مجتمع دامج ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات والتقنيات المساعدة التي تعزز جودة حياتهم. وقال سموه: «ضمن هذا الإطار تستضيف دبي معرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي) في دورته الخامسة للعام 2023 وهو ما يشكل فرصة للقطاعين العام والخاص في الإمارات، للتعرف على أفضل التقنيات الحديثة والحلول والمبادرات والالتقاء مع نظرائهم الدوليين لتشارك الأفكار والمبادرات وتعزيز التعاون المشترك من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم».

دبي
أصحاب الهمم
إكسبو
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