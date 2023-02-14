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«محمد بن راشد للطب» مركز إقليمي لجمعية دولية

«محمد بن راشد للطب» مركز إقليمي لجمعية دولية
14 فبراير 2023 04:31

دبي (الاتحاد)

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كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن اختيارها كمقر للمكتب الإقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين، اعتباراً من 1 يوليو 2023، ويستمر المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت باستضافة المكتب الإقليمي للجمعية حتى يونيو 2023. وقال الدكتور علوي الشيخ علي، السفير الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: يسرنا أن نشهد اختيار جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مركزاً إقليمياً للصحة الأكاديمية، والذي يمثّل خطوةً مهمة في الاتجاه الصحيح.

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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