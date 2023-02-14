300 شخص يؤدون مناسك العمرة للمرة الأولى

الشارقة (الاتحاد)

أوفدت جمعية الشارقة الخيرية أمس «الاثنين» 300 شخص من ذوي الدخل المحدود إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ضمن مشروع «تيسير العمرة» الذي تسعى من خلاله الجمعية إلى تحقيق حلم الكثيرين في أداء المناسك المعظمة، يأتي ذلك بحضور عدد كبير من رؤساء ومديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن مشروع تيسير العمرة من المشاريع الحيوية التي تلتزم الجمعية بتنفيذها طوال العام، حيث يحمل المشروع مجموعة من الأهداف منها تحقيق حلم المحتاجين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بينما تحول الحالة المادية عن قدرتهم في تحقيق هذا الأمل، كما يؤكد المشروع كذلك على قيم التكافل بين أفراد المجتمع من خلال دعم الأفراد للمشروع، مبيناً أن شريعة الإسلام حثت على قيمة التكافل لتحقيق مصالح بقية أفراد المجتمع المعدمين.