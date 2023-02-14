استوديو إذاعي في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «شرطة أبوظبي» استديو إذاعياً جديداً تابعاً لإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، تزامناً مع يوم الإذاعة العالمي لتعزيز التواصل المسموع مع المجتمع، وتعريفه بمختلف القضايا الشرطية والأمنية وجهود «شرطة أبوظبي» في تعزيز الأمن والسلامة بالإمارة.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام «شرطة أبوظبي»، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والذي يوافق 13 فبراير من كل عام أن وسائل الإعلام المحلية بمختلف أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية تُعد شريكاً رئيساً وهاماً للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيداً بدورها المؤثر والفعال في تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع ونشر الوعي الأمني والمروري والوقوف على آراء واتجاهات المتعاملين والشركاء . ولفت إلى حرص «شرطة أبوظبي» على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الإذاعات المحلية مثمناً دور الإذاعيين بمختلف المحطات وتعاونهم المستمر والمثمر في تعزيز وصول رسائل شرطة أبوظبي بشكل يومي إلى جمهور المستمعين من مختلف الثقافات.

وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني: إن الاستديو الإذاعي يعتبر من المشاريع التطويرية في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي ويخدم أهداف شرطة أبوظبي وسعيها المستمر إلى تنويع قنوات التواصل مع المجتمع.

وأشار إلى أهمية الاستوديو الجديد في أوقات الطوارئ لإيصال الرسائل الضرورية في وقت سريع وبث الرسائل التوعوية المرورية والمجتمعية وغيرها.

وذكر أن «شرطة أبوظبي» تهتم بإيصال المادة الإذاعية اليومية والرسائل العاجلة لتنبيه الجمهور بالمستجدات الطارئة، وبث فقرات إذاعية تركز على التوعية الأمنية والمجتمعية.