مراكز جديدة لفحص نظر السائقين في عجمان

عجمان (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة عجمان، اتفاقيات شراكة مع عدد من مراكز البصريات الحديثة، لإنجاز فحص النظر للسائقين، للراغبين في الحصول على رخصة قيادة جديدة أو تجديدها. وقال العقيد سلطان خليفة أبو مهير، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، إن شرطة عجمان وقعت اتفاقيات جديدة مع «نظارات الاتحاد» التي تملك فروعاً في إمارتي عجمان والشارقة، وبصريات «آستر» بفروعها في إمارات أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، إضافة إلى بصريات «زو آند مو» التي كانت متوفرة سابقاً في إمارة عجمان، بحيث يصبح فحص النظر للراغبين بالحصول على رخصة قيادة جديدة أو التجديد مع هذه الشركات، مع العلم إن تكلفة فحص النظر هي 100 درهم.

وأضاف مدير إدارة ترخيص السائقين: أن الاتفاقيات تمت بعد دراسة وتحليل رؤى وملاحظات المتعاملين، والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية في ذات الشأن، إضافة إلى تسهيل عملية تجديد الرخصة، والتأكد من عملية الفحص السليم للنظر، والذي يجب أن يكون وفق أطر عالية الجودة والمستوى، لسلامة السائقين ومستخدمي الطريق.