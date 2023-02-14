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«ديوا» تطلع على أفضل ممارسات وتجارب أصحاب الهمم بشرطة دبي

«ديوا» تطلع على أفضل ممارسات وتجارب أصحاب الهمم بشرطة دبي
14 فبراير 2023 04:31

دبي (الاتحاد)

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استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للتعرف على أفضل تجارب وممارسات أصحاب الهمم في شرطة دبي.
وقدم النقيب عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس أصحاب الهمم، ونائبه النقيب محمد عبد الرحمن المزروعي، شرحاً حول استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، وأهم البرامج والمبادرات والخدمات الدامجة التي تقدمها شرطة دبي لتلك الفئة من الموظفين وجمهور المتعاملين، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، والمنبثقة عن محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي.. مكان للجميع).
وأكد النقيب عبد الله حمد الشامسي، حرص المجلس على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

أصحاب الهمم
شرطة دبي
ديوا
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