تقييم طلبات المشاركين في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عمليات تقييم طلبات المشاركين في الجائزة، والبالغ عددهم 348 مشاركاً من المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، والمزارع التجارية في مختلف إمارات الدولة، وذلك وفق الجدول الزمني للجائزة والتي تشتمل على ثلاث فئات رئيسة، الأولى للمُزارع والمُربي المتميز، والثانية للابتكار الزراعي، والثالثة للمزارع التجارية بشقيها النباتية والحيوانية.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقات المصاحبة للجائزة والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة حوالي 484 مشاركاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المشاركين في الجائزة والمسابقات المصاحبة لها إلى 832 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتُجري لجنة التقييم المشكلة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة فحصاً شاملاً لطلبات الترشح للجائزة كمرحلة أولى ومطابقتها مع الاشتراطات الأساسية للجائزة، تعقبها مرحلة التقييم الميداني، حيث ستتم زيارة المزارع والعزب، والمزارع التجارية للتقييم الميداني، ومطابقة الواقع مع المستندات والتفاصيل المدرجة في الطلب حسب الفئة المسجل بها المشارك، على أن تنتهي عمليات التقييم وتحديد المرشحين المتأهلين، حسب كل فئة نهاية شهر فبراير الجاري.

ويتم التقييم الفني والميداني، حسب فئات الجائزة الثلاث، حيث تغطي الفئة الأولى 8 فئات فرعية للمُزارع والمُربي المتميز مخصص لها 4 جوائز لفئات الشق النباتي هي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربين النحل، وفئة الأحياء المائية.

يشار إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تُعد مبادرة رائدة لدعم وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للفائزين نحو (6.7 مليون درهم) ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لمسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

وتهدف الجائزة إلى تأكيد الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار وتأكيد حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين، وتكريم أصحاب الجهود الداعمة لتحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي

تحفيز

تهدف الجائزة إلى تحفيز المزارعين والمربين في مختلف إمارات الدولة وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات، واتباع أنظمة الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، وتحفيز جهود الابتكار في مجال الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وإنتاج الغذاء، فضلاً عن تكريس مفاهيم الاستدامة الزراعية وتنمية وعي المجتمع بقضايا الأمن الغذائي. ويصاحب «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» عدد من المسابقات، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، وتشمل مسابقات أفضل منتج من التمور، وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، إلى جانب مسابقات وعروض حية للطبخ بالمنتجات المحلية ومنتجات التمر.