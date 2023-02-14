تعاون بين «تريندز» و«آسيا الوسطى للباروميتر» لاستطلاعات الرأي

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات حضوره العالمي وتوسيع دائرة عمله الدولية، في إطار رؤيته وسعيه ليكون جسراً معرفياً عالمياً يستشرف الأحداث، ويحللها وفق منهج بحثي علمي رصين. وفي هذا الإطار وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومؤسسة آسيا الوسطى للباروميتر (CAB)، مذكرة تعاون تهدف إلى القيام باستطلاعات للرأي، ميدانية وإلكترونية، حول عدد من القضايا والأحداث المشتركة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في مجال الباروميتر العالمي.

وقد وقّع المذكرة عن مركز «تريندز» محمد السالمي، مدير قطاع البحوث والاستشارات، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات، فيما وقع الاتفاقية عن مؤسسة آسيا الوسطى للباروميتر ممثل المؤسسة، يوري باكالوف، بحضور عدد من أعضائها. يذكر أن باروميتر آسيا الوسطى مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى باستطلاعات الرأي، ومقرها قيرغيزستان، وتغطي 4 دول هي (تركمانستان - أوزبكستان - طاجيكستان- كازاخستان). وأوضح فهد المهري مدير مكتب دبي - مدير إدارة الباروميتر العالمي بـ «تريندز» أن مركز تريندز وفي إطار رؤيته العالمية، يسعى لتوطيد علاقاته مع عدد من المراكز الإقليمية والعالمية المتخصصة، وقد تم توقيع الاتفاقية مع مؤسسة آسيا الوسطى للباروميتر لما تحظى به من سمعة طيبة، مشيراً إلى مقياس آسيا الوسطى (CAB) كمؤسسة إقليمية تعمل على إجراء البحوث والتحليلات حول الموضوعات ذات الاهتمام العام في آسيا الوسطى، كما تقوم باستطلاعات للرأي تقرأ الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بلدان آسيا الوسطى، ما يساعد في فهم الأحداث وتقديم رؤى حولها. وأضاف المهري: أن قطاع «الباروميتر العالمي» في تريندز يلتقي مع مؤسسة آسيا الوسطى للباروميتر في إجراء استطلاعات للرأي حول الظواهر الجديدة وقياس أثرها على المجتمع من مختلف الجوانب، وإعداد دراسات ميدانية لمعرفة رأي الجمهور حول السياسات العامة في المجالات الخدمية والمجتمعية، وغيرها.

بدوره، أعرب يوري باكالوف عن ترحيبه بالتعاون والشراكة البنّاءة مع مركز تريندز، آملاً أن تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها.