أكبر تجمع لوزراء التنمية الإدارية العرب يبحث دور التحول الرقمي
أكبر تجمع لوزراء التنمية الإدارية العرب يبحث دور التحول الرقمي
13 فبراير 2023 22:48
بحث اجتماع وزراء التنمية الإدارية العرب خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي يتم تنظيمه ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية جهود تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، وأهميته في تشكيل مستقبل الإدارة الحكومية.
وشارك في الاجتماع 22 وزيراً مسؤولاً عن التطوير الحكومي والتنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية، إضافة إلى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات في المواضيع التي تسهم في تعزيز التنمية الإدارية على مستوى الحكومات العربية.وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن الاجتماع الوزاري منصة تجمع للوزراء المعنيين بالتنمية الإدارية في الدول العربية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه التنمية الإدارية العربية وبحث سبل تعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المستقبلية في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة للوزراء والمسؤولين العرب التواصل مع نظرائهم المسؤولين والخبراء العالميين المشاركين في القمة العالمية للحكومات. وأوضحت معالي عهود الرومي أن التحول الرقمي أصبح عنصراً مهماً في تعزيز تنافسية الحكومات وتطورها، وأداة لتحقيق قفزات نوعية في أداء المؤسسات.
وقالت معالي عهود الرومي: " تعيد التقنيات الجديدة تغيير أدوار ووظائف الحكومات لتتناسب مع التوجهات المستقبلية، وعلينا اليوم توظيف التكنولوجيا بطريقة سريعة ومؤثرة لتصميم حكومات رقمية مترابطة ومرنة، وإحداث تأثير إيجابي في مفاصل العمل الحكومي العربي، والاستفادة من النمو الهائل في حجم البيانات وتنوعها لتحسين جودة حياة المجتمعات، وخدمة التنمية الاقتصادية".ودعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى تصميم برامج التحول الرقمي بسياسات عصرية تناسب جيل الألفية لتعزيز جاهزية الأنظمة الحكومية واغتنام الفرص التي توفرها الرقمنة وجعلها جزءاً أساسياً في التصميم الحكومي للمستقبل.
من جانبه قال سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية " أصبح الاجتماع الوزاري لوزراء التنمية الادارية العرب محطة رئيسية لجهود تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية وتمكينها بأدوات وحلول المستقبل، لإحداث حراك في مجالات الإدارة وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة مستقبل المجتمعات العربية، ما يؤكد دوره المحوري وتأثيره الإيجابي في دعم الجهود العربية لتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي، وتبني نماذج العمل الجديد".
وأوضح سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أنه لا يوجد تنمية دون وجود جهاز حكومي قوي مشيراً إلى أن تسريع التحول الرقمي في الحكومات العربية يتطلب زيادة الاستثمار في البنى التحتية الرقمية، وتطوير المهارات البشرية، وتعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات.
وناقش المشاركون في الاجتماع مخرجات تقرير "حال الإدارة الحكومية في العالم العربي: التحول الرقمي" الذي أعده نخبة من الباحثين العرب، في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي، بهدف استكشاف ملامح التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ودورهما في تطوير العمل الحكومي العربي، والتعرف على رؤى المسؤولين الحكوميين في المنطقة للوضع الحالي وتطلعاتهم للمستقبل.
واستعرض الدكتور أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الأجندة الرقمية العربية التي تستهدف توحيد الرؤية المتعلقة بالتنمية الرقمية على المستوى العربي، ووضع أهداف وغايات لكل محور من محاور الأجندة يتم تحقيقه في فترة زمنية محددة.
يذكر، أن القمة العالمية للحكومات تنظم هذا العام منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثانية، ضمن أكثر من عشرين منتدى متخصصاً، تشهدها الدورة الأكبر للقمة منذ إطلاقها قبل عشر سنوات، التي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمتخصصين في المجالات المستقبلية، لاستشراف وتشكيل ملامح مستقبل الحكومات.