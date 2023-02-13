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محمد بن راشد يؤكد اعتزاز الإمارات بالروابط الأخوية الوثيقة مع مصر

محمد بن راشد يؤكد اعتزاز الإمارات بالروابط الأخوية الوثيقة مع مصر
13 فبراير 2023 20:39

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا بدبي، بفخامة الرئيس السيسي وبمشاركة مصر ضيف شرف القمة في نسختها الحالية التي انطلقت أعمالها اليوم بمشاركة لفيف من قادة الدول ورؤساء الحكومات من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه اعتزاز دولة الإمارات بالروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والتي تكللت بشراكة استراتيجية وضعت أُطراً شاملة للتعاون البنّاء والمثمر في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك مجال تطوير العمل الحكومي، في ضوء الحرص المشترك على الارتقاء بمسيرة التعاون بين البلدين وتأكيد ازدهارها كنموذج مُلهِم للعلاقات العربية-العربية والعمل الحكومي المشترك.

وتناول اللقاء الأهداف المهمة التي تسعى القمة العالمية للحكومات إلى تحقيقها سعياً إلى تضافر الجهود نحو إيجاد حلول مبتكرة تمكّن المنطقة والعالم من تخطي كافة التحديات الراهنة وتعظيم الفرص واكتشاف آفاق جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة التي تخدم طموحات الشعوب وتؤكد فرصتها في الوصول إلى مستقبل أفضل، وتعزيز دور الحكومات وإيجاد الأطر الكفيلة برفع مساهمة القطاع الخاص في دفع جهود التطوير ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وبما يضمن مستقبل أفضل للبشرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطور المستمر في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية المصرية في مجال التحديث الحكومي وما أتاحته من فرص لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في مجال العمل الحكومي مثمرةً عدداً من المبادرات والمشاريع المواكبة للتوجهات المستقبلية للحكومة المصرية وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية تعتمد التجديد المستمر مع تطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.

كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين العالمية والإقليمية، ومتطلبات تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد إيجاد مزيد من فرص الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص التي تعد شريكاً رئيساً في التنمية، من أجل التوصل إلى إيجاد أطر جديدة للتعاون تسهم في تحقيق ما تصبوا إليه شعوب المنطقة من أسباب التقدم والرفعة والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

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