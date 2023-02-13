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حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في محضر كيه بمدينة ليوا

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في محضر كيه بمدينة ليوا
13 فبراير 2023 20:31

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في محضر كيه بمدينة ليوا عدداً من أعيان وأبناء منطقة الظفرة وتبادل معهم الحديث حول عدد من المسائل والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين.وأبدى سموه حرصه الدائم على التواصل معهم وتفقد أحوالهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم أينما وجدوا على مساحة الوطن.

وأكد سموه أن خطط وبرامج الارتقاء والاستمرار في تطوير المشروعات في منطقة الظفرة تحظى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واستكمالًا لنهضة وضع لبناتها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسار على خطاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في بداية الاستقبال بالمواطنين وأعرب عن سعادته بلقائهم وأوصاهم سموه بحسن رعاية أبنائهم ومتابعتهم وتربيتهم التربية الحسنة وغرس روح الوطنية وحب الوطن وقيادته الرشيدة فهم يشكلون الرهان الكبير وحاضر الوطن ومستقبله.

ونوه سموه بالتنمية التي شهدتها إمارة أبوظبي وشملت مختلف المجالات للمناطق كافة حيث كان لمنطقة الظفرة نصيب كبير منها كمشاريع البنية التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات والإسكان كونها تحظى بأهمية كبرى لاجتذابها أكبر المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة وتسهم في دعم جذب الاستثمارات.وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود كافة الجهات والمسؤولين في تنفيذ ومتابعة المشاريع الرئيسة التي تنفذ في منطقة الظفرة وتصب في خدمة هدفها الأسمى ألا وهو دعم التنمية الشاملة وإرساء ركائزها وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له.

من جانبهم عبر أهالي منطقة الظفرة عن مشاعر الامتنان للقيادة الحكيمة والانجازات المباركة التي تحققت على طريق مسيرة الخير والعطاء وعن سرورهم وترحيبهم البالغ باستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وحرصه على التواصل الدائم مع أبناء المنطقة ..متمنين لسموه التوفيق فى خدمة الوطن الغالي وتعزيز مسيرة العطاء والخير لدولتنا الحبيبة.

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