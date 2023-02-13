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الإمارات تواصل إغاثة المتضررين في سوريا وتركيا

الإمارات تواصل إغاثة المتضررين في سوريا وتركيا
13 فبراير 2023 19:53

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثامن على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات (47) طائرة شحن تحمل على متنها (904) أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين حتى الآن.من جهة أخرى تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ.وفي سياق متصل تم افتتاح المستشفى الميداني (المستوى الثالث) المتنقل في منطقة (إصلاحية) في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية الصديقة وبدأ باستقبال المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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