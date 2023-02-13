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الإمارات

مسؤولة أممية: الإمارات أدركت مبكرا أهمية الأمن الغذائي والمائي

تعبيرية
13 فبراير 2023 18:20

أكدت الدكتورة أسمهان الوافي كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" أن العالم منذ عام 2017 يشهد ارتفاعا في عدد الجوعى الذي وصل إلى 828 مليون جائع فيما ارتفع العدد خلال العامين الماضيين فقط بنحو 150 مليون جائع جراء تداعيات جائحة " كوفيد 19".وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على عامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي اليوم إن العام 2023 يشهد تحديا في تأمين الغذاء العالمي نتيجة مشاكل الإمدادات وتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.وأشارت إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية الأمن الغذائي والمائي كونها من أولى الدول التي لديها استراتيجيات واضحة في تعزيز الأمن الغذائي استنادا إلى الابتكار والإبداع في زيادة الإنتاج.وأشارت إلى أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا برنامج الابتكار الزراعي من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي ..مشيرة إلى أن أفريقيا التي تمتلك الموارد تنتج نحو 10 % من إنتاج أوربا وكندا وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا وفي حال استخدام التكنولوجيا يمكنها إنتاج أكثر من 6 مرات أضعاف إنتاجها الحالي .وقالت إن مؤتمر الأطراف "كوب28" الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الحالي 2023 يشكل منصة مهمة للوقوف على تحديات التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة والمشتركة من خلال طرح سياسات جديدة وحوكمة الموارد.

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