الثلاثاء 14 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
سيف بن زايد: الإمارات تبنت التميز والجودة أسلوب حياة في القطاعات الحكومية
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا
جاسم البديوي: دول الخليج العربية تستثمر في الإنسان
رئيسة وزراء صربيا: القمة فرصة جيدة لتناقل الخبرات والتجارب
الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم
«كورسيرا»: التغيير المدهش في التعليم سيتحقق عبر «شاتبوت»
وزير التربية والتعليم: 11 جامعة إماراتية ضمن الأفضل عالمياً
«أم السيليكون فالي»: النظام التعليمي القائم على الدرجات طارد للموهبة
القمة العالمية للحكومات: استقطاب وتمكين المواهب يعزز تنافسية دول المنطقة
القمة العالمية للحكومات: مهارات المستقبل تحدد مستقبل العمل
رئيس وزراء جورجيا: الإمارات نموذج يحتذى به في التحول الرقمي والابتكار
«التجارة العالمية»: تسريع وصول الدعم إلى الدول المتضررة من الكوارث
«التمويل الدولية»: العالم بحاجة إلى تريليون دولار سنوياً للإنفاق على تحديات المناخ
نائب رئيس الوزراء اليوناني: الحاجة مُلحة للوصول إلى حلول للأزمات العالمية خلال «قمة الحكومات»
وزير الخارجية الكوستاريكي: «قمة الحكومات» منصة دائرية لتلاقي الخبرات
رئيس وزراء الكويت: اتخذنا إجراءات جاذبة للتحول التكنولوجي
سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء اليمن
حمدان بن محمد يستقبل الرئيس المصري
محمد القرقاوي: الحكومات معنية بتبني المهارات الاستشرافية
إطلاق تقرير «تطور الحكومات الرقمية»
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيسا لقبرص
رئيس الدولة ونائبه يهنئان نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيسا لقبرص
13 فبراير 2023 16:10
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة نيكوس كريستودوليدس بمناسبة تعيينه رئيساً لجمهورية قبرص.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس.
أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان جلسة حوارية رئيسية للرئيس المصري
محمد بن راشد يلتقي رئيس الباراغواي على هامش «قمة الحكومات»
المصدر: وام
قبرص
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الأكثر قراءة
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يفتتح جسر "أم يفينة" بطول 11 كلم
9 فبراير 2023
الإمارات
المواطنون الثلاثة يروون اللحظات الأولى لوقوع زلزال تركيا
12 فبراير 2023
آخر الأخبار
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31974
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©