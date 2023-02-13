شرطة أبوظبي تطلق استوديو إذاعياً لتعزيز التواصل المسموع مع المجتمع
شرطة أبوظبي تطلق استوديو إذاعياً لتعزيز التواصل المسموع مع المجتمع
13 فبراير 2023 15:35
أطلقت شرطة أبوظبي استديو إذاعياً جديداً تابعاً لإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة تزامناً مع يوم الإذاعة العالمي لتعزيز التواصل المسموع مع المجتمع وتعريفه بمختلف القضايا الشرطية والأمنية وجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والسلامة بالإمارة.
وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي يوافق 13 فبراير من كل عام أن وسائل الإعلام المحلية بمختلف أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية تُعد شريكًا رئيسيًا للقيادة العامة لشرطة أبوظبي مشيدًا بدورها المؤثر والفعال في تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع ونشر الوعي الأمني والمروري والوقوف على آراء واتجاهات المتعاملين والشركاء .
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الإذاعات المحلية مثمنًا دور الإذاعيين بمختلف المحطات وتعاونهم المستمر والمثمر في تعزيز وصول رسائل شرطة ابوظبي بشكل يومي إلى جمهور المستمعين من مختلف الثقافات.
وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني إن الاستديو الإذاعي يعتبر من المشاريع التطويرية في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي ويخدم أهداف شرطة أبوظبي وسعيها المستمر إلى تنويع قنوات التواصل مع المجتمع.
وأشار إلى أهمية الاستوديو الجديد في أوقات الطوارئ لإيصال الرسائل الضرورية في وقت سريع وبث الرسائل التوعوية المرورية والمجتمعية وغيرها وتبني المواهب من منتسبي الشرطة في تقديم البرامج وإعدادها وإخراجها عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومتابعة العمل في خطة التدريب العملي المعتمدة لطلبة الجامعات بمجال الإذاعة الشرطية .
وذكر أن شرطة ابوظبي تهتم بإيصال المادة الإذاعية اليومية والرسائل العاجلة لتنبيه الجمهور بالمستجدات الطارئة وبث فقرات إذاعية تركز على التوعية الأمنية والمجتمعية والإرشادية في مختلف القضايا الاجتماعية مثل مخاطر المخدرات وأضرارها والالتزام بالقوانين المرورية، والتوعية بالوقاية من الجريمة ومخاطر بعض الظواهر والسلوكيات.
ويتولى الاستوديو الاذاعي في شرطة أبوظبي عدة مهام أبرزها تسجيل التعليق الصوتي الخاص بالأفلام الوثائقية و السيناريوهات الشرطية وتسجيل اللقاءات الاذاعية الخاصة بمنتسبي شرطة أبوظبي وتسجيل الإعلانات التوعوية والتحذيرية والفقرات التوعوية المرورية والمجتمعية وتسجيل التقارير والنشرات الاخبارية وتسجيل هواتف البدالات ويستخدم لتدريب طلاب الجامعات و المواهب من شرطة أبوظبي وعمل المونتاج والإخراج للمواد المسجلة كما تتم أرشفة كافة المواد المسجلة.