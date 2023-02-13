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"أبوظبي للتقاعد": شركات "الخاص" مُلزمة بتسجيل المواطنين في نظام التقاعد خلال 10 أيام من توظيفهم

"أبوظبي للتقاعد"
13 فبراير 2023 15:19

 دعا صندوق أبوظبي للتقاعد مؤسسات وشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، إلى ضرورة عدم التأخّر في تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد الملتحقين بالعمل لديها، خلال فترة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ التحاقهم بالخدمة.

وأوضح أن تسجيل المواطنين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص بإمارة أبوظبي في الصندوق، يُعد إجراءً إلزامياً، وكذلك تفادياً لاحتساب أية مبالغ إضافية على الجهة، أو التعرّض للمساءلة القانونية، نتيجة عدم الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وشدد الصندوق على ضرورة تحقّق المواطنين الملتحقين حديثاً بمؤسسات القطاع الخاص داخل إمارة أبوظبي من قيام جهات العمل التي التحقوا بها بتسجيلهم لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة أم لا.

وأكد أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق بالتحاقه بالعمل لدى الجهة، وذلك للحفاظ على حقوقه التأمينية، وعلى أن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار الصندوق إلى أنه يُشترط لتسجيل المواطن في الصندوق ألّا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد ( 55 عاماً للإناث و60 عاماً للذكور) عند التحاقه بالعمل، مع ضرورة احتفاظ جهة العمل بشهادة اللياقة الصحية للمؤمن عليه، وكذلك ألا يكون مسجلاً لدى الصندوق من قبل جهة عمل أخرى حيث لا يجوز ازدواجية سداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمن عليه من قبل جهتي عمل في الوقت ذاته، كما يجب ألا يكون من المتقاعدين العسكريين.

ولفت الصندوق إلى أن تأخّر جهة العمل عن تسجيل المؤمّن عليهم، يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، منها ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه وعائلته، بالإضافة إلى التأثير على دقة قاعدة بيانات الصندوق، وتأخّر إجراء المعاملات الخاصة بجهات العمل، وكذلك احتساب مبالغ إضافية عن تأخُر التسجيل والتي تحتسب بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، يتحملها صاحب العمل بالكامل.

ونوه إلى أن تحديث البيانات بشكل دوري ودقتها من قبل جهات العمل يساعد الصندوق في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم في الوقت المحدد مما يسهم في زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

وذكر الصندوق أنه يمكن لجهات العمل التَعرّف على كافة المعلومات والإجراءات المطلوبة لعملية تسجيل المواطنين من خلال مركز دعم جهات العمل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والذي تم تدشينه لتوفير الدعم المعلوماتي والتوعوي لجهات العمل المسجلة لديه، لافتاً إلى حرصه على توفير كافة التسهيلات لتيسير عملية تسجيل المواطنين في الوقت المحدد حيث لا تتطلب عملية التسجيل أي مستندات.

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المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتقاعد
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