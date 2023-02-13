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رئيس الدولة يلتقي عدداً من القادة ورؤساء الوفود ضيوف القمة العالمية للحكومات

رئيس الدولة يلتقي عدداً من القادة ورؤساء الوفود ضيوف القمة العالمية للحكومات
13 فبراير 2023 14:51

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من القادة والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي.

فقد التقى سموه كلا على حدة .. سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة ومعالي معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة ودولة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وفخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل وفخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي ومعالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث سموه مع قادة الدول ورؤساء وفودها علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تقوم عليها جهود التنمية والاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على جميع شعوبهم.

كما تطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وأهمية ما تطرحه أعمالها من موضوعات ورؤى إستراتيجية وأفكار مبتكرة تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

حضر اللقاءات.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

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