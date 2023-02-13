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مجالس أبوظبي" تنظم العرس الجماعي الثاني في مجلس الصاروج بالعين

مجالس أبوظبي" تنظم العرس الجماعي الثاني في مجلس الصاروج بالعين
13 فبراير 2023 12:29

نظمت " مجالس أبوظبي" في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة العرس الجماعي الثاني في مجلس الصاروج بمدينة العين.

 

وأعرب سعيد راشد النيادي عضو لجنة مجلس الصاروج عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي، وحرصها على تعزيز أواصر الترابط والتماسك في مجتمع الإمارات، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة لتنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

من جانبهم أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بشباب الوطن وأبنائه والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

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المصدر: وام
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